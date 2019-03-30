"Взломали и разграбили": Maruv пожаловалась на кражу вещей в аэропорту

Maruv стала жертвой ограбления / MaruvOfficial Facebook

Победительница нацотбора на Евровидение-2019 певица Maruv стала жертвой воров, которые распотрошили ее багаж в аэропорту Борисполь.

Мошенники вытащили из ее багажа украшения. Инцидент произошел с певицей утром 30 марта, сообщила она на своей странице в Instagram.

По ее словам, она возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт. По ее словам, в списке украденных вещей только бижутерия, которую грабители приняли за бриллианты и золото.

"Если вы собираетесь вылетать из аэропорта Борисполь, тщательно пакуйте свой багаж, иначе рискуете быть взломаны и разграблены, как я", — добавила Maruv.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию.