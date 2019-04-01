"Это отстой": Надя Дорофеева разочаровала фанатов нелепым нарядом

Певица покрасовалась в платье свободного кроя.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева вызвала жаркую реакцию поклонников на фото в платье своего концепт стора корейских брендов So DoDo.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она предстала в просторном платье макси длины с необычным принтом.
"Как же я люблю весну и все, что ей сопутствует - цветы, идеальная погода и конечно возможность носить платья", - написалал певица.
Поклонники стали насмехаться над выбором платья, отметив, что к такому наряду не хватает еще ведра и коровы.
"Может, я не понимаю современную моду… Но... Что это?", "Что за шторы? Что это за тюль на тебе? У бабули украла?", "И это считается красивым? Да это же пипец", "Искренне не понимаю, что тут красивого", "Это отстой, а не платье... Даже на Наде не смотрится", "Какой ужас. Рядом только коровы и ведра не хватает", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева эротично станцевала на премии Yuna-2019.