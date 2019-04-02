"Трендовый цвет 2019": Маша Ефросинина попала под шквал критики из-за "ЗЕленого" платья

Ведущая намекнула на свой выбор на президентском голосовании, считают фанаты.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина попала под раздачу от поклонников из-за выбора цвета платья и подписи под фото.
На своей странице в Instagram ведущая покрасовалась в длинном зеленом платье в горошек на босую ногу.
"Ситуация – Зеленый", - подписала кадр ведущая.
Одни подписчики посчитали этот пост очевидной поддержкой Владимира Зеленского, так как его коллеги из 95 Квартала часто его называют Зеленый, и резко высказались на этот счет, другие же поддержали ведущую – мол, зеленый цвет это очень актуально и вселяет надежду.
"Сегодня зеленый очень актуально и вселяет надежду", "Не ожидала...", "Трендовый цвет 2019", "Несколько обескуражена и разочарована выбором зеленого", "Тонко", - писали юзеры.
Ранее дочь Маши Ефросининой поразила сходством с мамой.