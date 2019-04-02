"Трендовый цвет 2019": Маша Ефросинина попала под шквал критики из-за "ЗЕленого" платья

Машу Ефросинину раскритиковали за выбор цвета платья / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина попала под раздачу от поклонников из-за выбора цвета платья и подписи под фото.

На своей странице в Instagram ведущая покрасовалась в длинном зеленом платье в горошек на босую ногу.

"Ситуация – Зеленый", - подписала кадр ведущая.

Одни подписчики посчитали этот пост очевидной поддержкой Владимира Зеленского, так как его коллеги из 95 Квартала часто его называют Зеленый, и резко высказались на этот счет, другие же поддержали ведущую – мол, зеленый цвет это очень актуально и вселяет надежду.

"Сегодня зеленый очень актуально и вселяет надежду", "Не ожидала...", "Трендовый цвет 2019", "Несколько обескуражена и разочарована выбором зеленого", "Тонко", - писали юзеры.

Маша Ефросинина покрасовалась в зеленом платье / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее дочь Маши Ефросининой поразила сходством с мамой.