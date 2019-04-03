"Просто куколка!": любовница Петросяна неожиданно сменила имидж

Татьяна Брухунова примерила яркий образ / Фото: Facebook/Татьяна Брухунова

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая якобы стала причиной развода юмориста с экс-супругой Еленой Степаненко, удивила поклонников новым ярким имиджем.

На своей странице в Instagram молодая возлюбленная юмориста, которая предпочитает либо неброский макияж, либо вовсе его отсутствие, предстала с ярко накрашенным личиком с акцентом на красные губы. Кроме того, темную и грузную одежду Брухунова сменила на легкое голубое платье. Судя по геотегу - телецентр "Останкино", Татьяна стала гостьей программы "Модный приговор".

"Со мной случилось чудо!", - подписала фото Брухунова.

Подписчики по-разному отреагировали на преображение Брухуновой: одни с сарказмом порадовались переменам в ее внешности, другие же засыпали Татьяну комплиментами.

"Ура! Преобразили чучело!", "Красавица, вы похожи на диснеевскую Белоснежку, просто куколка!", "Очень идет! Помолодела, чаще нужно краситься, а то возраст не понятен...", "Свежо, по-весеннему! Очень идет цвет!", "Вы очень красивая и без макияжа! Но с ним Вы выглядите дивой! Очень Вам идет!", - писали юзеры.

Ранее Евгения Петросяна обстебали из-за выхода в свет с любовницей.