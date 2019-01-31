"Высосал он с нее молодость, окоянный": Петросяна обстебали из-за выхода в свет с любовницей

Известного юмориста Евгения Петросяна обсмеяли в сети из-за выхода в свет с молодой любовницей Татьяной Брухуновой.

В Instagram-канале "Мир знаменитостей" появились снимки первого официального выхода в свет одиозной парочки. Петросян и Брухунова посетили премьеру спектакля "Матросская тишина" в театре "Табакерка".

"30-летняя Татьяна Брухунова выглядела очень скромно: вязаный жакет красного цвета, плиссированная юбка, очки и полное отсутствие макияжа. А вот 73-летний Петросян, как всегда, выглядел ярко в модном пиджаке с ярким галстуком и смартфоном последней модели в руках", – отмечается в описании.

Читайте также"Старик и его сиделка": Петросян увез молодую любовницу в ИспаниюПользователи в сети взорвались негодованием по поводу пары и их внешнего вида. В комментариях люди пишут: "Внученька", "Старый пердун не знает, что он только старый мешок с деньгами", "Он же ей в деды годится", "Она похожа на Стивена Кинга, который болен неизлечимой болезнью", "Степаненко хоть и в годах, но намного лучше выглядит, чем эта новая пассия".

Также возмущенные поклонники написали: "Еще одна безмозглая любовь нашла. Старички друг перед другом выёживаются, а девки и рады за старперов ухватиться и за их кошельки", "Пусть она поимеет его на 200%, а потом выкинет его как Армена старого – а больше ничего от него не надо", "Что-то на 30 она не выглядит, высосал он с нее молодость, окоянный", "Деньгам все возрасты покорны!" и т.п.

Ранее 65-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном решилась на подтяжку лица. Юмористку заметили в НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись в августе 2018 года, супруга юмориста подала в суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества.

Как сообщалось, Петросян нашел замену экс-супруге Елене Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую в СМИ прозвали "новой Степаненко".

Ранее любовница Петросяна пожаловалась на агрессию и ревность Степаненко. Новая муза юмориста отметила, что дочь артиста не одобрила его новое увлечение.