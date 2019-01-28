65-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном решилась на подтяжку лица

Степаненко решилась на пластику после развода с Петросяном / cosmo.ru

Российская юмористка Елена Степаненко, которая развелась с Евгением Петросяном спустя 30 лет совместной жизни, решилась сделать пластическую подтяжку лица.

65-летнюю знаменитость с помощницей заметили в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, сообщает "Рен-ТВ".

Спустя время Степаненко вышла из здания с "разметкой" на лице, которую хирурги наносят перед процедурой подтяжки.

Возможно, на такой шаг Степаненко решилась из-за помощницы Татьяны Брухуновой, к которой ушел Петросян – она младше своего начальника на 43 года.

Напомним, Петросян и Степаненко решили развестись в августе 2018 года, супруга юмориста подала в суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества.

Как сообщалось, Петросян нашел замену экс-супруге Елене Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую в СМИ прозвали "новой Степаненко".

Ранее любовница Петросяна пожаловалась на агрессию и ревность Степаненко.