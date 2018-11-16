Петросян официально стал холостяком

Петросян официально развелся / https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/?hl=ru

Евгений Петросян снова официально стал холостяком.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.

"Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс", — цитирует юриста ТАСС.

Напомним, Петроян и Степаненко решили развестись. Информация о разводе супругов неоднократно появлялась в СМИ, но в 2015 году Петросян назвал это "идиотскими слухами". И вот в августе 2018 года супруга юмориста подала в суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества.

Супруги делили имущество в размере полутора миллиардов рублей. В частности, ежемесячный постоянный доход юмористу приносят собственные телешоу - за каждый показ "Смехопанорамы" и "Юмор! Юмор! Юмор!" ( выходят раз в неделю) Петросян получает примерно 100 тысяч рублей - за год эта сумма достигает более чем 10 миллионов. Каждый месяц "Петросян-шоу" пополняет счет своего создателя на 300 тысяч, а ежегодно — на 3,6 миллиона.

Читайте также"Копейки ломаной не дал": СМИ рассказали о внебрачном ребенке ПетросянаРанее СМИ рассказали о внебрачном ребенке Петросяна, которого ему родила известная актриса, сообщила Элина Мазур (ранее представлявшая интересы супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской ), к которой обратилась настоящая любовница артиста.

Как сообщалось, Петросян нашел замену экс-супруге Елене Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую в СМИ прозвали "новой Степаненко". Схожесть женщин заметна: те же аппетитные формы, прическа, цвет волос.

Также друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе.