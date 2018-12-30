Любовница Петросяна пожаловалась на агрессию и ревность Степаненко

Новая муза Петросяна пожаловалась на Степаненко / Фото: Facebook/Татьяна Брухунова

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая якобы стала причиной развода юмориста с экс-супругой Еленой Степаненко, рассказала, что бывшая жена по отношению к артисту ведет себя крайне агрессивно.

В программе Эксклюзив Брухунова созналась ведущему Дмитрию Борисову, что Степаненко обвинила ее в воровстве.

Новая муза Петросяна добавила, что бывшая жена всегда относилась к артисту грубо и своенравно, а после подозрений в измене отношение существенно усугубилось.

"Петросян - это глыба. И неконфликтный человек. Но когда я увидела его, как он опускает плечи и робеет перед женщиной, перед своей супругой, я поняла, что такое бывает. Мне кажется, он перестал получать от нее душевный импульс. Да, работа - это здорово. Но это не все, что сближает", - рассказала женщина.

По словам Брухуновой, единственная дочь Петросяна в конфликте заняла сторону Степаненко, хоть та и не является ее родной матерью. Женщина рассказала, что конфликт зашел довольно далеко и Петросян даже не поздравил дочь с днем рождения.

На запись программы любовница Петросяна пришла с кольцом на безымянном пальце, которое охотно демонстрировала.

/ Фото: скриншот из видео

Напомним, СМИ рассказали о внебрачном ребенке Петросяна, которого ему родила известная актриса.