Maruv выступила на юбилее российского продюсера – приверженца Путина

Марув выступила на юбилее бизнесмена Иосифа Пригожина / Фото: пресс-служба

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, выступила на юбилее российского музыкального продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина. Он публично поддерживает международную политику президента РФ Владимира Путина, и был включен в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.

На фан-странице Валерии в Instagram появилось видео, на котором Maruv исполняет на сцене свой хит Drunk Groove.

Отметим, что празднование прошло 2 апреля в роскошном отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве.

Ранее Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию.