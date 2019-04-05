"Путин скачет на медведе": Шнуров написал стих о политическом цирке

Музыкант провел аналогии между политической ареной и цирковой.
Фронтмен группы Ленинград, российский певец Сергей Шнуров написал очередной поэтический опус о мировой политике, в котором сравнил ее с цирком.
"В цирке общемировом,
Выясняют кто кого,
Понятийно отмутузить,
И порвать, как грелку Тузик
Может. И на представлении
Тигры, клоуны, тюлени
Выступают за*бато,
Обезьянки, акробаты.
Дирижер взмах показал,
И затих в секунду зал...
Под литавры и свет рамп,
На арену вышел Трамп!
Тут-то и пошла потеха,
Смотрим.
Больше делать не х*й.
Он, как шоумен велик.
Развевается парик.
С ним всегда выходит леди.
Путин скачет на медведе,
А под куполом, для дам,
Синенький висит Садам.
И на зависть остальным,
Гирей машет Ким Чен Ын.
Глянь, в углу опять засада.
Притаилась на Ассада.
Нацепили на лопату
Чучело из Арафата.
На себя канаты тянет,
Трамп, а с ним израильтяне.
Им препятствует факир,
Он кричит, - башка секир.
И в восторге публика!
Шоу - за три рублика,
А работают на пять!
Завтра все придут опять", - написал музыкант в Instagram.
Подписчики Шнурова в комментариях с юмором отнеслись к поэзии на злобу дня.
"А вот и качественная геополитическая аналитика подъехала", "Путин скачет на медведе" - а почему медведь с маленькой буквы", " В этом цирке мы живем", "Я бы не сравнивала это с цирком. Цирк не провоцирует войны! Это страшно! Не знаю почему такое сравнение пришло на ум Шнурову!", "Краткий политический обзор. Как подписалась, ленту новостей не открываю", - написали комментаторы.
Ранее Сергей Шнуров в стихе объяснил, почему россияне беднеют.