"Путин скачет на медведе": Шнуров написал стих о политическом цирке

Шнуров назвал геополитику цирком / instagram.com/shnurovs

Фронтмен группы Ленинград, российский певец Сергей Шнуров написал очередной поэтический опус о мировой политике, в котором сравнил ее с цирком.

"В цирке общемировом,

Выясняют кто кого,

Понятийно отмутузить,

И порвать, как грелку Тузик

Может. И на представлении

Тигры, клоуны, тюлени

Выступают за*бато,

Обезьянки, акробаты.

Дирижер взмах показал,

И затих в секунду зал...

Под литавры и свет рамп,

На арену вышел Трамп!

Тут-то и пошла потеха,

Смотрим.

Больше делать не х*й.

Он, как шоумен велик.

Развевается парик.

С ним всегда выходит леди.

Путин скачет на медведе,

А под куполом, для дам,

Синенький висит Садам.

И на зависть остальным,

Гирей машет Ким Чен Ын.

Глянь, в углу опять засада.

Притаилась на Ассада.

Нацепили на лопату

Чучело из Арафата.

На себя канаты тянет,

Трамп, а с ним израильтяне.

Им препятствует факир,

Он кричит, - башка секир.

И в восторге публика!

Шоу - за три рублика,

А работают на пять!

Завтра все придут опять", - написал музыкант в Instagram.

Подписчики Шнурова в комментариях с юмором отнеслись к поэзии на злобу дня.

"А вот и качественная геополитическая аналитика подъехала", "Путин скачет на медведе" - а почему медведь с маленькой буквы", " В этом цирке мы живем", "Я бы не сравнивала это с цирком. Цирк не провоцирует войны! Это страшно! Не знаю почему такое сравнение пришло на ум Шнурову!", "Краткий политический обзор. Как подписалась, ленту новостей не открываю", - написали комментаторы.

Ранее Сергей Шнуров в стихе объяснил, почему россияне беднеют.