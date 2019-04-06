"Лучше оригинала": в Сети оценили дерзкую пародию на клип Maruv

Остапчук перевоплотился в Maruv / Фото: скриншот из видео

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук снял пародию на клип Maruv на песню Siren Song, в которой несколько изменил текст композиции и снял смелый видеоряд.

"Вове снится страшный сон: за неимением кандидата, единственным, кто может представить Украину на песенном конкурсе становится именно он. Агенты Отдела по борьбе с Евровидением заявляются к артисту домой и добровольно-принудительно вынуждают представить страну на песенном конкурсе", - говорится в подписи к видео, которое опубликовано в YouTube.

В пародии также приняли участие дуэт ZBS band. Зрителям ролик понравился. Некоторые признались, что Остапчук был убедительнее, чем оригинал.

"Тот случай, когда пародия намного лучше клипа. А клип вызвал отвращение, к сожалению", "Это агонь! Владимир талантище! Как не хватает такого вот тролинга и юмора, и как хорошо, что он появился!", "Те відчуття, коли пародія Вови і бенд подобається більше, ніж новий кліп Maruv", "Вовочка всегда делает пародии лучше, чем оригинала, порадия вип!", "Тот случай, когда пародия намного лучше оригинала!", "Тебе надо вместо Марув на Евровидение 2019", — писали в комментариях.

Напомним, накануне Maruv выпустила жаркий клип на песню Siren Song. В клипе певица традиционно предстала в смелых и крайне провокационных образах.