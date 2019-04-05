Соблазнительно и провокационно: Maruv показала жаркий клип на песню Siren Song

Марув выпустила провокационный клип / youtube.com/Maruv

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, выпустила жаркий клип на песню Siren Song.

Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы.

В клипе артистка предстает в разных смелых образах: сначала она заходит в номер отеля на высоких черных стрипах в черном кожаном плаще, где ее ждут полураздетые девушки, с которыми она развлекается на кровати. Затем артистка купается голая в ванной, где ее омывают красной жидкостью.

Поклонники признались, что ожидали от клипа большего, но все-таки досмотрели ролик до конца, наслаждаясь эротическими движениями артистки и ее балета. Кто-то даже отметил, что начало клипа похоже на видеообращение Зеленского к Порошенко на дебаты.

"Хех, походу у нее и Зеленского режисер-постановщик один", - отметил Mr.Sweet.

"Начало похоже на приглашение Зеленского на дебаты Порошенко", - написала Tata Kaas.

"Клип выдержан в стиле Марув, особого сюжета нет, но кадры красивые. Не было смысла снимать дорогущий клип, песня и так всем зашла", - написала Анна Юрьевна.

"Тот момент, когда первый раз в жизни в течении первых трех минут смотришь клип. Ожидал большего, но сойдет. В конце конечно прикольно", - считает Михаил Сухоносов.

"Никогда не прощу НОСТУ за то, что они украли нашу победу на Евровидении. Клип - супер, Марув - невероятная", - отметил ММ.

Кроме того, под клипом оставили комментарии и иностранцы, называя Maruv победительницей Евровидения-2019.

"Она могла выиграть Евровидение, так жарко, так потрясающе, так сексуально! С любовью из Греции", "Моя фаворитка! С любовью, из Турции", "О боже, я так долго этого ждал!", - писали иностранцы.

Ранее Maruv покрасовалась в пикантной позе на фото со сьемок клипа.