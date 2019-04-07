"Принадлежу миру": российская певица рассказала о гастролях в "ЛДНР"

Исполнительница считает, что в гастролях на оккупированных территориях нет ничего предосудительного.
Экс-солистка популярной группы Тату Лена Катина, которая активно ездит с концертами на территорию оккупированных Россией Луганской и Донецкой областей и была включена в базу Миротворца, рассказала о гастролях у боевиков и симпатии к Maruv.
В интервью изданию Собеседник Катина заявила, что имеет право гастролировать в любом уголке планеты, поскольку артистам принадлежит весь мир.
"Я — артист и принадлежу миру!" – заявила она.
Катину не особо волнует присутствие ее фамилии на украинском ресурсе Миротворец. При этом на призналась, что российский шоу-бизнес ее мал интересует. Среди артистов, которые в последнее время вызвали симпатию, она назвала Maruv.
"Мне вот понравилась музыка Maruv, но это не российский артист. Очень нравится и профессиональный уровень Сережи Лазарева как артиста", - сказала Катина.
Исполнительница посетила "ЛДНР" с концертами в июне минувшего года, где выступала по случаю Дня защиты детей.
Напомним, в Харьковском клубе Малевич планировался концерт музыканта из Горловки Дмитрия Дуброва, которого называют соавтором гимна террористической "ДНР".