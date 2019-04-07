"Принадлежу миру": российская певица рассказала о гастролях в "ЛДНР"

Певица без угрызений совести гастролирует в "ЛДНР" / Фото: пресс-служба Катиной

Экс-солистка популярной группы Тату Лена Катина, которая активно ездит с концертами на территорию оккупированных Россией Луганской и Донецкой областей и была включена в базу Миротворца, рассказала о гастролях у боевиков и симпатии к Maruv.

В интервью изданию Собеседник Катина заявила, что имеет право гастролировать в любом уголке планеты, поскольку артистам принадлежит весь мир.

"Я — артист и принадлежу миру!" – заявила она.

Катину не особо волнует присутствие ее фамилии на украинском ресурсе Миротворец. При этом на призналась, что российский шоу-бизнес ее мал интересует. Среди артистов, которые в последнее время вызвали симпатию, она назвала Maruv.

"Мне вот понравилась музыка Maruv, но это не российский артист. Очень нравится и профессиональный уровень Сережи Лазарева как артиста", - сказала Катина.

Исполнительница посетила "ЛДНР" с концертами в июне минувшего года, где выступала по случаю Дня защиты детей.

Напомним, в Харьковском клубе Малевич планировался концерт музыканта из Горловки Дмитрия Дуброва, которого называют соавтором гимна террористической "ДНР".