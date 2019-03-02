"Вставай, Донбасс": в Харькове сорвали концерт соавтора гимна "ДНР"

2 марта 2019, 14:39

Дмитрий Дубров активно поддерживать донецких боевиков и заявляет о том, что Украины не существует.

Дмитрий Дубров планировал концерт в Харькове

В Харьковском клубе Малевич планировался концерт музыканта из Горловки Дмитрия Дуброва, которого называют соавтором гимна террористической "ДНР".

Дубров вместе с своей группой Plotnik 82, планировал весной выступления в ряде украинских клубов, сообщил на своей странице в Facebook Алексей Гер.

Как пишут Українські Новини, один из знакомых Дуброва рассказал, что музыкант весной 2014 стал активно поддерживать сепаратистов, также он заявлял, что Украины не существует.

Он также рассказал, что в 2014 четыре известных донбасских музыканта, среди которых Дубров, а также лидер группы День Триффидов, лидер группы Ощупь записали клип на песню Вставай, Донбасс, который вскоре стал официальным гимном ДНР.

Дубров также часто гастролирует по России как сам, так и в составе московского проекта ХБ.

Отметим, что после того, как в Сети появилась информация о предстоящих гастролях в Харькове любителя донецких террористов, стало известно о том, что арт-клуб Малевич отказался от запланированного концерта Дуброва.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник неизлечимо болен.

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Донбасс ДНР Харьков гимн
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