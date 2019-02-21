Сдали назад: Глава боевиков "ДНР" рассказал о прямых переговорах с Киевом

Денис Пушилин / dan-news.info

Главарь группировки боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что готов к "прямому диалогу" с официальным Киевом − для установления мира на Донбассе.

"Донбасс последовательно выступает за продолжение переговоров в Минске, всячески поддерживает инициативу украинских оппозиционных политиков к интенсификации переговоров. Выражаем готовность к переговорам - восстановление прямого диалога с Киевом. Ответственно заявляем о готовности к достижению мира в Украине и на Донбассе", - заявил он сепаратистским СМИ.

Кроме того, Пушилин отметил, что уже якобы лично обращался к немецкому канцлеру Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона − "чтобы поспособствовали организации прямых переговоров".

Напомним, ранее в Сети выложили "секретный указ" главаря ''ДНР' по поводу выборов президента Украины. До этого Пушилин пригрозил захватом новых территорий Украины.