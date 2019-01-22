Главарь "ДНР" пригрозил захватом новых территорий Украины

В "ДНР" мечтают о расширении своих владений

В состав непризнанных республик на оккупированном Донбассе должны войти все территории Донецкой и Луганской областей, заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что одной из задач, которая стоит перед "руководством" "ДНР" и "ЛНР" — "мирным способом" сделать всю Донецкую и Луганскую области "полноценными территориями" "ЛДНР".

В то же время Пущилин признал, что образование "ДНР" и "ЛНР" не принесло их жителям ничего хорошего – доходы жителей оккупированных территорий "оставляют желать лучшего".

"Сейчас доходы граждан оставляют желать лучшего. Это то, с чем приходится жить на сегодняшний момент", — сказал он.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время визита на Донбасс оценил критические условия жизни людей на линии соприкосновения.