"Взрывать здесь": главарь "ДНР" Пушилин переехал поближе к месту убийства Захарченко - опубликовано фото

Новая резиденция Пушилина / GoogleMaps

В Сети обнародовали фото новой резиденции главаря группировки "ДНР" Дениса Пушилина.

Соответствующий снимок опубликовал пользователь Necro Mancer на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Довожу до сведения #укроДРГ: взрывать здесь", − саркастически он подписал фото.

Пушилин выбрал для своей новой резиденции здание офисного центра под №7-б на бульваре имени Александра Пушкина в Донецке. До войны в нем размещались структуры, которые СМИ связывали с именем украинского коммерсанта и политиком Бориса Колесникова - в частности, офис "АПК Инвест", а также штаб-квартиры хоккейных клубов "Донбасс" и "Молодая гвардия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Пушилин был "избран" новым главарем "ДНР" вместо Александра Захарченко, убитого в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар".