Нового главу ОБСЕ шокировала жизнь людей на Донбассе

Лайчак был шокирован подробностями, которые узнал от местных жителей Донбасса / Фото: OSCE

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак во время визита на Донбасс не сдержал эмоций после того, как собственными глазами увидел условия жизни людей на линии соприкосновения.

"Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще предстоит сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь. Прямой обстрел или тот, что прошел поблизости — это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни", - цитирует главу организации пресс-служба ОБСЕ.

Лайчак заявил, что для обеспечения нормальной жизни местным жителям региона стороны обязаны "активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса".

Как известно, 15 января новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, впервые посетил Украину с целью осуществить визит на прифронтовую территорию Донбасса.

Напомним, ранее в Верховной Раде заявили, что россияне окончательно отказались от проведения видеоконференции по поводу освобождению украинских заложников и обмену пленными с боевиками Л/ДНР.