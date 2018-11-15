"Дениска — не промах": новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье

Денис Пушилин до "выборов" в так называемой "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье / Reuters

На захваченной части Донецкой области — в самопровозглашенной "ДНР" — за несколько дней до выборов тогда еще исполняющий обязанности главы псевдореспублики Денис Пушилин подписал "закон", которым обеспечил "парашют" своей семье.

Псевдочиновник поставил подпись под документом "О гарантиях главе "Донецкой народной республики", прекратившему исполнение полномочий, и членам его семьи", сообщил заместитель министра информполитики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.

"А Дениска — не промах... МММ-опыт даром не прошел. За три дня до выборов обеспечил парашют своей семье... Нечего сказать... Доверяет он "донецкому народу" на все 100%... А народ, поди, и не знает", — отметил чиновник.

Читайте также"Выборы" на Донбассе: СМИ рассказали, кто получит реальную власть в "ДНР"В частности, в "законе" говорится, что "в случае досрочного прекращения полномочий главы "Донецкой народной республики" в связи со смертью, его семье выплачивается единовременное пособие в размере годовой заработной платы главы "Донецкой народной республики".

Напомним, 31 августа в подконтрольном боевикам Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

В тот же день и.о. главы "республики" стал Дмитрий Трапезников, который был заместителем председателя "Совета министров". В начале сентября так называемый "Народный совет ДНР" избрал и.о. главы псевдореспублики Дениса Пушилина. Позже — 11 ноября в "ДНР" прошли "выборы", и он был избран новым главой "республики".