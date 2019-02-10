Выборы президента Украины: в Сети выложили "секретный указ" главаря ''ДНР''

Денис Пушилин / dan-news.info

Во всемирной Сети опубликовали "секретный указ" главаря группировки террористов "ДНР" Дениса Пушилина, в котором он распоряжается о кампании по дискредитации президента Украины Петра Порошенко перед предстоящими выборами.

Соответствующие фотокопии "документа" опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ с позывным "Ночной Сталкер"."Если много сидеть в Интернете, можно наткнуться на весьма интересные документы. Все же тезис о том, что РФ и недореспублики согласны на любого президента Украины, кроме действующего, подтверждается", – написал он под снимками.Кроме того, Пушилин вынес постановление об "обеспечении целенаправленной работы по информационным вбросам с подписью конкретно указанных должностных лиц ВСУ [...]. В сообщениях основной упор делать на якобы недовольство личного состава политикой, которую проводит действующий президент Украины, и категорический отказ голосовать за него на предстоящих выборах", – говорится в одном из пунктов документа.

Напомним, ранее главарь "ДНР" Пушилин пригрозил захватом новых территорий Украины. Позднее боевики "ДНР" не дали гражданство одному из бывших своих лидеров.