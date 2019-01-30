Боевики ДНР не дали "гражданство" одному из бывших своих лидеров

Андрей Пургин и Денис Пушилин / vk.com/strelkov_info

Руководство "Министерства внутренних дел" группировки боевиков "ДНР" отказалось выдавать "гражданство" одному из бывших главарей − Андрею Пургину.

Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишен всех документов", — сообщил Пургин и посоветовал, что его супруга оказалась в аналогичной ситуации.

Также бывший высокопоставленный боевик сообщил о том, что из всех документов у него остался только украинский загранпаспорт, но сроки его действия скоро истекают.

К слову, Пургин был с мая по ноябрь 2014-"первым заместителем председателя Совета министров ДНР", а с ноября 2014-го по сентябрь 2015-го – "главой парламента ДНР".

Напомним, ранее один из бывших лидеров донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о том, почему слили Пургина.