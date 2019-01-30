Боевики ДНР не дали "гражданство" одному из бывших своих лидеров

Лучшей иллюстрации фразы "так проходит мирская слава" - когда одному из основателей "ДНР" его бывшие подельники дают отлуп - и придумать сложно.
Руководство "Министерства внутренних дел" группировки боевиков "ДНР" отказалось выдавать "гражданство" одному из бывших главарей − Андрею Пургину.
Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишен всех документов", — сообщил Пургин и посоветовал, что его супруга оказалась в аналогичной ситуации.
Также бывший высокопоставленный боевик сообщил о том, что из всех документов у него остался только украинский загранпаспорт, но сроки его действия скоро истекают.
К слову, Пургин был с мая по ноябрь 2014-"первым заместителем председателя Совета министров ДНР", а с ноября 2014-го по сентябрь 2015-го – "главой парламента ДНР".
Напомним, ранее один из бывших лидеров донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о том, почему слили Пургина.