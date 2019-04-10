"Вот это фигурка!": Ирина Шейк покрасовалась идеальными формами в мини-бикини

Ирина Шейк показала фигуру в купальнике из новой коллекции / instagram.com/irinashayk/

Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк похвасталась стройной фигурой в купальнике от бренда Burberry.

33-летняя знаменитость является одним из главных адептов моделей марки. На своей странице в Instagram Шейк показала фото, на котором она позирует в купальнике из еще не вышедшей в продажу коллекции Burberry.

Образ Ирина дополнила еще одним трендом лета - крупными серьгами-кольцами. Поклонники признались, что не могли оторвать глаз, рассматривая фото.

"Брэдли счастливчик!", "Так горяча", "Все моложе и краше!", "Вот это фигурка!", - писали юзеры.

Ирина Шейк показала, кк идеально на ее фигуре может сидеть купальник / instagram.com/irinashayk

Ранее Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном наряде.