"Вот это фигурка!": Ирина Шейк покрасовалась идеальными формами в мини-бикини

Модель примерила купальник из еще не вышедшей коллекции Burberry.
Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк похвасталась стройной фигурой в купальнике от бренда Burberry.
33-летняя знаменитость является одним из главных адептов моделей марки. На своей странице в Instagram Шейк показала фото, на котором она позирует в купальнике из еще не вышедшей в продажу коллекции Burberry.
Образ Ирина дополнила еще одним трендом лета - крупными серьгами-кольцами. Поклонники признались, что не могли оторвать глаз, рассматривая фото.
"Брэдли счастливчик!", "Так горяча", "Все моложе и краше!", "Вот это фигурка!", - писали юзеры.
Ранее Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном наряде.