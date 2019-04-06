Показала все и сразу: Ирина Шейк похвасталась формами в откровенном наряде

Ирина Шейк показала безупречную фигуру / instagram.com/irinashayk

Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк взволновала поклонников кадрами с новой фотосессии.

На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость показала снимки авторства знаменитого фотографа Alix Malka. На коллаже Шейк позирует в необычном пиджаке и высоких трусах топлес. Грудь она прикрыла рукой, игриво демонстрируя оголенные ягодицы на камеру.

"Настроение дня", - подписала кадр модель.

Поклонники рассыпались в комплиментах, особенно расхвалив ее стройные ноги.

"Супер красивые ноги", "Вы одна из самых красивых женщин в мире! Надеюсь, Бредли это понимает. Р.S. Хвостик у пиджака забавный", "Самая шикарная женщина в мире", "Горячая, сочная и опасная", - писали юзеры.

Ирина Шейк покрасовалась фигурой со всех ракурсов / instagram.com/irinashayk

Ранее Ирина Шейк покрасовалась в мини-шортах и мотокорсете.