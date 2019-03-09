"Не могу оторваться": горячая Ирина Шейк покрасовалась в мини-шортах и мотокорсете

9 марта 2019, 02:23

Поклонники расхвалили необычный образ модели.

Ирина Шейк покрасовалась в необычном наряде / Фото: Instagram/Ирина Шейк

Популярная супермодель и супруга голливудской звезды Брэдли Купера, Ирина Шейк снялась в "ремейке" клипа Джорджа Майкла Тoo Funky. 

На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость показала горячее видео, на котором она позирует в необычном мотокорсете и кожаных мини-шортах. Ролик меньше чем за сутки набрал более 2 миллионов просмотров.

Поклонники признались, что не раз пересматривали видео, восхищаясь грацией и красотой модели.

"Да... На красивое тело можно одеть все, и даже какую-нибудь хрень, и эта хрень тут же станет, как минимум, модной!", "Ох и Ирка – огонь!", "Не могу оторваться", "Вы потрясающая!", - отреагировали поклонники.

Отметим, что клип на песню Джорджа Майкла Too Funky вышел в 1992 году и снят как провокация, гимн сексу и прочим удовольствиям.

Ранее Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на церемонии "Оскар-2019".

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Ирина Шейк
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