"Чтобы все выучили украинский язык и историю: певица высказалась о ситуации в стране

Певица заявила о необходимости ответственно относится к украинской государственности / Фото: Facebook/Кристина Соловий

Украинская певица Христина Соловий высказала мнение, что каждый гражданин обязан пойти на выборы, поскольку именно так он может повлиять на будущее государства. Она назвала домыслами утверждения, что рядовые избиратели на ситуацию в стране не влияют.

"Если вы собираетесь жить в этой стране, вы должны влиять на то, кто будет ею управлять. Очень слабая и глупая позиция говорить, что мы ни на что не влияем, за нас все решат и так, какими-то фальсификациями или что еще. Сейчас такое время, когда только мы и влияем и больше никто", - сказала исполнительница в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеЛюбимица Вакарчука Кристина Соловий выпустила новое видеоПо убеждению Соловий, украинцам на данном этапе важно хорошо выучить украинский язык и историю. Она заявила, что знание прошлого позволит оценить подвиг тех, кто сделал свой вклад в независимость страны.

"Я бы заставила всех выучит историю, как следует. Чтобы все украинцы и те, кто живет на территории Украины, поняли, какой ценой давалась поборникам украинской независимости все, ради чего они работали, за что они боролись. Это все, что мне болит. И я бы хотела, чтобы все выучили украинский язык", - констатировала певица.

Напомним, ранее Соловий отменила концерт в городе Змеев Харьковской области, поскольку организаторы концерта не предупредили ее о политиках, при поддержке которых якобы организовано мероприятие.