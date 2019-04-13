"Чтобы все выучили украинский язык и историю: певица высказалась о ситуации в стране

13 апреля 2019, 21:56

Исполнительница настаивает на необходимости посещать избирательные участки и делать осознанный выбор.

ычвапролдж
Певица заявила о необходимости ответственно относится к украинской государственности / Фото: Facebook/Кристина Соловий

Украинская певица Христина Соловий высказала мнение, что каждый гражданин обязан пойти на выборы, поскольку именно так он может повлиять на будущее государства. Она назвала домыслами утверждения, что рядовые избиратели на ситуацию в стране не влияют.

"Если вы собираетесь жить в этой стране, вы должны влиять на то, кто будет ею управлять. Очень слабая и глупая позиция говорить, что мы ни на что не влияем, за нас все решат и так, какими-то фальсификациями или что еще. Сейчас такое время, когда только мы и влияем и больше никто", - сказала исполнительница в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеЛюбимица Вакарчука Кристина Соловий выпустила новое видеоПо убеждению Соловий, украинцам на данном этапе важно хорошо выучить украинский язык и историю. Она заявила, что знание прошлого позволит оценить подвиг тех, кто сделал свой вклад в независимость страны.

"Я бы заставила всех выучит историю, как следует. Чтобы все украинцы и те, кто живет на территории Украины, поняли, какой ценой давалась поборникам украинской независимости все, ради чего они работали, за что они боролись. Это все, что мне болит. И я бы хотела, чтобы все выучили украинский язык", - констатировала певица.

Напомним, ранее Соловий отменила концерт в городе Змеев Харьковской области, поскольку организаторы концерта не предупредили ее о политиках, при поддержке которых якобы организовано мероприятие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кристина Соловий Христина Соловий выборы-2019 Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:56
"Чтобы все выучили украинский язык и историю: певица высказалась о ситуации в стране
21:30
Россия готовит ответ на усиление НАТО в Черном море
21:03
Шахтер и Динамо стали триумфаторами чемпионата Украины: видео ключевых моментов Видео
20:41
В Британии комик умер на сцене под смех зрителей
20:18
Украинцы пытались контрабандой вывезти в Белоруссию почти тонну сала Фото
19:51
Германия передала Украине уникальную грамоту Петра I времен Мазепы Фото Видео
19:31
Команда Порошенко готова к поражению, собирает вещи и планирует отпуска – СМИ
18:59
Сейм Польши радикально изменил закон о Карте поляка
18:37
Медведчук категорично отреагировал на отстранение от освобождения военнопленных
18:32
В лондонской полиции прокомментировали стрельбу у посольства Украины
18:00
В России Брежневу лишили звания украинской певицы
17:58
"До встречи на стадионе": Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты Видео
17:35
В штабе Зеленского четко обозначили позицию по курсу Украины в НАТО
17:34
В Лондоне у посольства Украины открыли стрельбу Фото Видео
16:58
Снятие санкций с соратников Януковича: дипломат объяснил, в чем дело Видео
16:47
"Показалась Вера": дочь Брежневой спутали со звездной мамой
16:30
В Венгрии за махинации с гражданством наказали более 50 украинцев
16:10
"Такие простые вещи действительно радуют": Тина Кароль показала свое необычное увлечение Видео
15:57
США передали ВСУ новую партию боевой техники
15:30
У Авакова предупредили штабы кандидатов: "Есть грань, за которую нельзя переступать" Видео
15:07
Вера Брежнева раскрыла секрет красоты и рассказала, как полюбить себя Фото Видео
14:44
В Москве на субботнике мальчика 5 раз ударили ножом в грудь — СМИ
14:26
"Шо тут думать": у Зеленского ответили новым креативом на унылую рекламу Порошенко Видео
14:12
В Киеве возле посольства России произошел взрыв: названа причина
13:58
Из санкционного списка ЕС исключили 9 соратников Януковича – СМИ Видео
13:31
Стало известно, во сколько обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой
13:16
В Лисичанске на заводе произошел взрыв, есть жертва
13:15
Скандал в Черкасской области: храм УПЦ МП выступил против памятного знака украинским бойцам Видео
12:56
Расстреливали и закапывали живьем: бойцы ВСУ получили сроки за пытки и убийство
12:42
Как быстро похудеть: ключевые упражнения для похудения Видео
12:22
"Украина окружена": генерал рассказал о кратчайшем расстоянии до Киева для танков РФ Видео
11:57
В Крыму РФ задумала новую "стройку века": стали известны детали
11:47
"Неужели это случилось?": известная украинская певица заинтриговала фанатов фото в свадебном платье Видео
11:35
Бой Ломаченко — Кролла: украинец получил серьезную травму Фото Видео
11:30
"Риск насилия": Госдеп США предупредил об опасностях перед вторым туром выборов в Украине Видео
11:02
Девушка дня Instagram: брюнетка с пышной грудью Юлия Данько Фото
11:02
Станислав Кондрашов с проектом Тельф вышел на улицы с вопросами о школьной программе реклама
11:00
У Порошенко есть один шанс остаться в политической жизни Украины мнение
10:33
У Порошенко анонсировали визит президента на Олимпийский: названы дата и время Видео
10:05
Названы области Украины, которым грозят сильные заморозки Видео
09:35
Генерал сказал, "сольет" ли Путин Донбасс
09:11
Эксперт рассказал о единственной возможности для Порошенко сбить рейтинг Зеленского Видео
09:05
"Прыжок с 11 этажа": в Киеве трагически погибла 19-летняя девушка Фото
08:50
Порошенко и Зеленский устроят нам неделю собачьих боев мнение
08:35
Часть Украины накроют дожди и грозы — синоптики Видео
08:15
"Живой человек и труп": эксперт объяснил разницу между выборами в Украине и России
07:55
Ломаченко нокаутировал британца, опубликовано полное видео боя Фото Видео
07:50
"Зачистка ВСУ": военный эксперт оценил силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе
07:37
Reuters: Бросит ли Зеленский главу МВФ в бассейн
07:25
Доллар просел, евро — "поправился": назван курс валют в Украине на понедельник
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться