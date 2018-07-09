Кристина Соловий отменила концерт из-за пиара политиков

Известная украинская певица Христина Соловий отменила 7 июля концерт в городе Змеев Харьковской области.

Как сообщила исполнительница на своей странице в Facebook, причина такого шага заключается в том, что организаторы концерта не предупредили ее о политиках, при поддержке которых якобы организовано мероприятие.

"Я до последнего планировала приехать. Но организаторы до последнего нам не давали информацию о событии. Моя команда выяснила, что концерт рекламируют, агитируя за двух политиков. Я не выступаю в поддержку политиков и политических партий. Организаторы нарушили условие контракта, использовав мое имя без моего согласия для рекламы, еще и политической", - написала Соловий.

В комментариях Соловий добавила афишу мероприятия, на которой было указано, что концерт и другие составляющие мероприятия стали возможными при поддержке народного депутата Украины Евгения Мураева, и депутата Харьковского областного совета Валерии Мураевой.

Также в комментариях певица отметила, что ее команда сейчас решает организационные вопросы и в будущем намерена выступить бесплатно перед жителями Змеева.

Напомним, Кристина Соловий входила в состав жюри песенного конкурса Евровидение-2018 от Украины.