"Шикарная песня": Кристина Соловий представила новый лирический трек

11 октября 2018, 01:46

Исполнительница созналась, что на создание песни ее вдохновил брат.

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Соловий представила новую песню на суд слушателей / Фото: Facebook/Кристина Соловий

Известная украинская певица Кристина Соловий презентовала сингл под названием "Вредная привычка", который дополнит ее новый альбом "Милый друг".

Аудио композиции знаменитость опубликовала в YouTube, анонсировав выход пластинки к 26 октября.

"Когда-то летом в 2015 году в нашей родительской львовской квартире было очень солнечно. Мой брат Евгений наигрывал на гитаре такие красивые аккорды, и я сразу напела мелодию. В тот же день написала текст", - рассказала в описании к видео певица.

Соловий добавила, что текст песни повествует о ее друге, который очень часто влюбляется. Это и есть "вредная привычка". Певица созналась, что под мелодию песни она ностальгирует по событиям, которые произошли минувшим летом.

"Волшебная песня! Украинские песни как глоток свежего воздуха. Ждем новый альбом", "Обожаю, когда Кристина поет. Голос - просто рай для ушей", "Шикарная песня, но вживую еще лучше", "Самая крутая музыка", "Ждем на отборе на Евровидение", - написали восторженные комментарии пользователи и поклонники певицы.

Напомним, ранее Соловий отменила концерт в городе Змеев Харьковской области из-за пиара политиков.

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Кристина Соловий Христина Соловий новая песня
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