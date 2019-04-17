Ирина Горовая призналась, почему пять лет скрывала развод с Потапом

Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом / JetSetter

Продюсер и успешная бизнесвумен Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях с экс-мужем Потапом.

Горовая и Потап встретились, когда Ирина на бумаге все еще была замужем. В 1999 году они сыграли свадьбу, а в 2008 году у пары родился сын Андрей.

Однако, счастье не было долгим – пара разошлась в 2011 году, и лишь спустя 5 лет – в ноябре 2016-го признались, что два года уже как в разводе.

В интервью каналу Украина в программе Кава з перцем Горовая призналась, почему решила не афишировать расставание.

"Когда оно в таком еще...когда раночка открыта, какая бы она ни была -большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории", - отметила Горовая.

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