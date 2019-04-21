"Совсем другая": Наталья Могилевская удивила сеть видом без макияжа

21 апреля 2019, 01:15

Певица отправилась на отдых в Индию.

Могилевская
Наталья Могилевская покрасовалась без макияжа на отдыхе / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская похвасталась фото с отдыха в пятизвездочном отеле в Индии, и покрасовалась без макияжа.

Певица разместила на своей странице в Instagram селфи, на котором она запечатлена без косметики в одежде в индийском стиле.

"Отдых... Я родилась нагом. Мне комфортна жизнь Натуральная, природная, свободная. Ветер в волосах - вот мой стиль", - подписала фото певица.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, отметив, что без макияжа она выглядит в\краше и моложе.

"Это супер! Мне тоже по душе! Вам идет натуральность!", "Наташа, ты такая хорошенькая без макияжа", "Совсем другая, не узнала вас…", "Без макияжа еще красивее", "Без грима. Без макияжа вы очень красивы, женственная", - писали юзеры.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская не стесняется демонстрировать свою внешность без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Влад Яма показал, как поет с Натальей Могилевской.

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Наталья Могилевская
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