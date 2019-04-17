Влад Яма показал, как поет с Натальей Могилевской

Влад Яма поделился архивным видео с Натальей Могилевской / instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф Влад Яма показал архивное видео, на котором запечатлено, как он поет с исполнительницей Натальей Могилевской в третьем сезоне проекта Танцы со звездами.

Яма поделился роликов в Instagram, на видео заснято, как он с певицей перед танцем спели отрывок из песни Две звезды.

Ролик за 23 часа собрал почти 45 тысяч просмотров.

"Начало вокальной карьеры with (с — Ред.) @nataliya_mogilevskaya… Это 2007, детка", — подписал видео хореограф.

Видеоролик похвалили ряд интернет-пользователей. "Самая лучшая и харизматичная пара за все сезоны Танцев со звездами", — поделилась мнением katrinaakaterina. "Ваш дует незабываем!..", — считает dashkamikhailichenko. "Шикарно смотрелись вместе", — написала irka1388.

Напомним, Влад Яма и Наталья Могилевская вместе принимали участие в 1 и 3 сезоне Танцев со звездами и в финале дважды заняли второе место. В 2017 году Могилевская победила в 4 сезоне проекта Танцы со звездами вместе с танцором Игорем Кузьменко.