Певица LP примерила вышиванку и призналась Украине в любви

Лаура Перголицци дала четыре концерта в Украине / instagram.com/iamlpofficial

Американская певица Лаура Перголицци, которая выступает под сценическим псевдонимом LP, четвертый раз посетила Украину.

Знаменитость дала концерты в четырех городах страны: Харькове, Киеве, Одессе и Львове. Именно в последнем городе, судя по геотегу в Instagram, певица и примерила вышиванку.

"Wowow! Украина! Люблю вас всех так сильно! Спасибо за то, что сделали эти последние 4 шоу такими особенными #kharkiv #kiev #odessa #lviv! Так здорово, и такая честь играть для вас!", - подписала кадр певица.

LP примерила украинскую вышиванку / instagram.com/iamlpofficial

Отметим, что тур по городам Украины артистка устроила в поддержку новой пластинки Heart To Mouth. В карьере знаменитости — это пятый релиз, однако, Heart to Mouth оказался первым альбомом в статусе поп-звезды.

Ранее LP выпустила долгожданный альбом Heart to Mouth.