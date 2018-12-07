LP выпустила долгожданный альбом Heart to Mouth

Лаура Перголицци выпустила альбом Heart to Mouth / https://www.instagram.com/iamlpofficial/

Американская певица Лаура Перголицци (LP) которая вновь выступит в Украине, представила новый альбом Heart to Mouth.

В карьере знаменитости — это пятый релиз, однако, Heart to Mouth оказался первым альбомом в статусе поп-звезды.

Название альбома певица обьяснила тем, что, когда она сочиняет текст и мелодию, ее сердце напрямую соединяется со ртом.

"Но будь то грустные песни или праздничные гимны, все они рождаются в одном и том же месте — в моем сердце", — рассказала певица о новой пластинке.

В альбом входит 12 композиций, написанных в стиле поп-рок с добавлением электроники.

Лаура Перголицци долгое время писала песни для таких знаменитостей, как Рианна и Кристина Агилера, и лишь три года назад она заявила о себе как о певице, выпустив альбом Lost on You.

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