LP выпустила долгожданный альбом Heart to Mouth

Певица устроит тур по Украине в поддержку новой пластинки.
Американская певица Лаура Перголицци (LP) которая вновь выступит в Украине, представила новый альбом Heart to Mouth.
В карьере знаменитости — это пятый релиз, однако, Heart to Mouth оказался первым альбомом в статусе поп-звезды.
Название альбома певица обьяснила тем, что, когда она сочиняет текст и мелодию, ее сердце напрямую соединяется со ртом.
"Но будь то грустные песни или праздничные гимны, все они рождаются в одном и том же месте — в моем сердце", — рассказала певица о новой пластинке.
В альбом входит 12 композиций, написанных в стиле поп-рок с добавлением электроники.
Лаура Перголицци долгое время писала песни для таких знаменитостей, как Рианна и Кристина Агилера, и лишь три года назад она заявила о себе как о певице, выпустив альбом Lost on You.
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