"Спасибо за любовь!": Дантес умилил сеть нежными признаниями Дорофеевой

Дантес трогательно поздравил Дорофееву с 29-летием / instagram.com/nadyadorofeeva

21 апреля отмечает свой 29-й день рождения одна из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева.

Ее супруг телеведущий, бывший участник группы ДиО.фильмы Владимир Дантес на своей странице в Instagram разместил трогательные поздравления. Он мило назвал Надю своей маленькой девочкой, и трепетно поблагодарил ее за любовь.

На фото пару подловили в один из самых милых моментов: Надя обнимает Вову за талию, а он нежно поправляет ей волосы.

"Найти любовь очень легко! Любить годами очень сложно… говорят некоторые. Но в моем случае это оказалось легче простого. Для Нади Дорофеевой, скорее всего, это тяжелее, т.к. я далеко не подарок. Эта маленькая девочка делает счастливым меня каждую минуту. Спасибо тебе за лучшую версию меня! Спасибо тебе за любовь! С днем рождения, моя надежда, с днем рождения Надя", - трогательно написал артист.

Дантес и Дорофеева умилили сеть нежным фото / instagram.com/vladimirdantes

Поклонников растрогало такое искреннее поздравление, они назвали их пару примером и пожелали поскорее стать родителями.

"Господи, как приятно читать эти слова... И знать, что вы так сильно любите друг друга. А мы вас любим", "Поздравляю! Желаю в этом году родить маленького дантесика или маленького дорофейчика", "Не это ли настоящая любовь?", - писали юзеры.

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