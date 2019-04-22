Оксана Муха: что известно о победительнице Голоса страны 9 и почему ее называют "второй Квиткой Цисык"

Оксана Муха стала победительницей шоу Голос страны / instagram.com/goloskrainy9

Украинская певица и скрипачка из Львова Оксана Муха 21 апреля победила в 9 сезоне песенного шоу Голос страны. Участница команды Дана Балана, которую называют реинкарнацией знаменитой Квитки Цисык, смогла выбороть победу у участницы команды Потапа Кристины Арсентьевой с песней Де ти тепер.

Главред предлагает вспомнить путь львовянки Оксаны Мухи на проекте Голос страны-9.

Оксана Муха: кто это

Оксана Муха родилась 16 июня 1981 года во Львове. С детства девочка была увлечена музыкой, так как ее отец виртуозно играл на аккордеоне.

Когда Оксане было 6 лет, ее отец привез из-за рубежа запрещенную тогда в Украине кассету с песнями легендарной певицы Квитки Цисык. Девочка влюбилась в голос артистки, и решила связать свою жизнь с музыкой.

Так, Муха окончила три музыкальных учебных заведения: специализированную школу-интернат им. С. Крушельницкой по классу скрипка, Львовское музыкальное училище им. С. Людкевича, а также Львовскую музыкальную академию им. Н. Лысенко.

Артистка умеет играть на скрипке, она гастролировала по Европе с оркестром Леополис, записывала сольные пластинки и весной 2018-го она провела большой тур по городам Западной Украины к 65-летию Квитки Цисык под названием Kvitka: Два кольори.

Отметим, что Оксана знакома и выступала на одной сцене с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, которая назвала ее "реинкарнацией Квитки Цисык".

Муха считает своей миссией знакомить украинцев с творчеством Цисык, доносить ее песни новым слушателям и влюблять в ее голос как можно больше людей.

Голос страны 9 победитель: как Оксана Муха дошла до финала шоу

Оксана решила попробовать свои силы в 9 сезоне шоу Голос страны. Она была последним участником слепых прослушиваний, и исполнила песню Де ти тепер легендарной Квитки Цисык.

Первым из судей повернулся на голос артистки Потап, за ним нажал кнопку Dan Balan. В итоге, Оксана выбрала команду Dan Balan.

Затем следовал этап вокальных боев – в пару с Мухой Dan Balan поставил Михаила Димова. Они исполнили песню В темну нічку, и тренер отдал предпочтение Оксане.

В нокаутах Муха исполнила украинскую народную песню Шуміла ліщина, и продемонстрировала свой талант игры на скрипке.

В первом прямом эфире в четвертьфинале Оксана покорила публику песней Ворожка.

В полуфинале Муха отдала дань своему кумиру – Квитке Цисык, и исполнила песню Два кольори.

Уже в суперфинале Муха снова очаровала вокалом своих зрителей – она исполнила легендарную песню Я піду в далекі гори.

Во втором этапе суперфинала артистка исполнила песню с тренером, которую Dan Balan написал специально для нее – украиноязычную композицию под названием Треба.

Однако, решающим выступлением стало исполнение песни со слепых прослушиваний - Де ти тепер.

Ранее сеть взорвалась ажиотажем из-за выступления на Голосе країни.