Оксана Муха / facebook.com/pg/Oksana.Mukha.Music

Дата рождения: 16 июня 1981 года, Львов, Украина.

Детство и образование

Оксана Муха родилась во Львове в семье отца - аккордеониста с высшим музыкальным образованием и матери - медика. У нее есть сестра, которая также пошла в музыкальну. сферу, и играет на пианино.

С детства девочка мечтала петь, в возрасте 6-7 лет ей отец привез кассету с песнями легендарной певицы Квітки Цісик, Оксана влюбилась в голос артистки, и решали связать свою жизнь с музыкой.

Муха поступила в Львовскую музыкальную специализированную школу-интернат им. С. Крушельницкой, научилась играть на скрипке.

После школы-интерната поступила в Львовское музыкальное училище им. С. Людкевича, а также в Львовскую музыкальную академию им. Н. Лысенко.

Оксана Муха с отцом / facebook.com/pg/Oksana.Mukha.Music

Творческая деятельность

Первый концерт Оксаны состоялся в день ее рождения - 16 июня 2008 года. Это было выступление с капеллой Дударик во Львовском органном зале в программе Мамино сердце. Муха там пела колыбельные - всего три песни, но в нее поверили руководители Дударика.

После окончания музучилища, Муха пять лет работала скрипачкой в ​​оркестре Леополис, с которым много гастролировала по странам Европы.

С 2007 года Оксана работала в творческом тандеме с композитором и продюсером Дмитрием Кацала (руководителем легендарной капеллы Дударик).

Уже в 2010 году она дебютировала на профессиональных сценах и выдала сольный CD "Re: sheto".

Оксана Муха в 2010 году / facebook.com/pg/Oksana.Mukha.Music

В дальнейшем Муха стала обладательницей Гран-при и международного фестиваля им. Квитки Цисык (2011 г.), где ее назвали "украинской (или второй) Квиткой Цисык".

Мухе посчастливилось выступать на одной сцене с Народной артисткой Украины Ниной Матвиенко, которая лестно отозвалась о таланте Оксаны: "Квитка Цисык вернулась к нам голосом Оксаны Мухи".

Оксана Муха и Нина Матвиенко / facebook.com/pg/Oksana.Mukha.Music

И недаром - кумир Оксаны - легендарная певица Квитка Цисык. Обе артистки имеют не только очень похожие голоса, но и много общего в жизни: обе скрипачки, у обеих есть сыновья и сестры пианистки. Совпадают даже комплекция и размер ноги. С детства Оксана увлекается творчеством певицы, а народная артистка Украины Нина Матвиенко назвали ее "реинкарнацией Квитки Цисык". С тех пор Оксана видит свою миссию в том, чтобы прославлять ее песни и доносить их до как можно большего количества слушателей.

В 2012 году певица инициирует и издает первый CD пластовых песен При Ватрі.

Через год - в сотрудничестве с ведущими украинскими артистами - реализует проекты Івасюк и Івасюк - перезагрузка, а также участвует в проекте Незабутня Квітка (Львов, Киев, Одесса, Винница).

В 2014 году Муха выпускает знаковый сольный CD рождественской музыки Колядки і щедрівки. Она успешно выступает на ведущих сценах Украины, Европы и Северной Америки. Кроме выступлений, певица постоянно работает над созданием новых концертных программ и записи CD.

В течение 2016-2018 годов в сотрудничестве с Дмитрием Кацала, Муха представила в Украине три новых концертные программы: Без пафоса, Рождественский Unplugged и От Шевченко к Костенко.

Весной 2018-го она провела большой тур по городам и городкам Западной Украины к 65-летию Квитки Цисык под названием Kvitka: два кольори. Этот тур вышел за рамки обычных концертов и превратился в масштабный социально-культурный проект Дякую тобі, Квітко!. Осенью 2018 он продолжился еще несколькими аншлаговыми концертами Kvitka: на бис!.

В начале 2019-го Муха провела серию концертов по городам Западной Украины с праздничной программой Рождественский вечер.

Голос страны

Оксана решила попробовать свои силы в 9 сезоне шоу Голос страны. Она была последним участником слепых прослушиваний, и исполнила песню Де ти тепер легендарной Квітки Цісик.

Первым из судей повернулся на голос артистки Потап, за ним нажал кнопку Dan Balan. В итоге, Оксана выбрала команду Dan Balan.

В нокаутах Муха исполнила украинскую народную песню Шуміла ліщина, и продемонстрировала свой талант игры на скрипке.

Благодаря выбору Dan Balan она смогла пройти в четвертьфинал, где покорила публику песней Ворожка.

Личная жизнь

Оксана замужем, растит сына.