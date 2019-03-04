Вторая Квитка Цисык: Сеть взорвалась ажиотажем из-за выступления на Голосе країни

Оксана Муха / 1+1

В Сети немалый ажиотаж вызвал последний этап слепых прослушиваний популярнейшего вокального телешоу канала "1+1" - Голос країни. Его вызвало выступление популярной на западной Украине певицы Оксаны Мухи. Для слепых прослушиваний она решила сделать кавер-версию песни "Де ти тепер" - легендарной американской исполнительницы украинского происхождения Квитки Цисык с альбома Два кольори / Two Colors (1989)

К Мухе из числа звездных тренеров обернулись Потап (Алексей Потапенко) и Дан Балан. По словам певицы, она с детства увлечена творчеством Квитки Цисык и пытается сделать так, чтобы донести ее песни до как можно большего количества слушателей.

К слову, несмотря на то, что Потап также выказал себе как большой поклонник Цисык, Муха избрала своим звездным наставником Дана Балана.

Напомним, ранее один из тренеров Голоса країни, молдавский поп-певец Дан Балан объяснил, почему еще не женился, а также признался, что чувствует к коллеге по шоу - известной украинской поп-певице Тине Кароль.



