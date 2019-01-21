Дан Балан

21 января 2019, 13:12

Молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист.

Дан Балан
Дан Балан / https://www.instagram.com/danbalan/

Дата рождения: 6 февраля 1979 года, Кишинев, Молдавская ССР, СССР.

Детство и образование

Дан Балан родился в семье дипломата Михая Балана, в прошлом посла Республики Молдова в Израиле, и главы Службы информации и безопасности Республики Молдова и Людмилы Балан, телеведущей. 

У дана есть сестра Санда Балан, которая пошла по стопам матери, и стала телеведущей. 

Когда Дану исполнилось 10 лет, родители подарили ему аккордеон. Мальчик увлекся музыкой, и захотел учиться в музыкальной школе. 

Балан обучался в лучших лицеях страны – имени М. Эминеску, а после – имени Георге Асаки.

По настоянию отца Дан после окончания лицея поступил на юридический факультет, однако, с одним условием - если он пройдет, родители купят ему синтезатор.

Дан Балан
Дан Балан в детстве / https://www.instagram.com/danbalan/

Творческая деятельность

Во время учебы в университете, Дан собрал свою первую группу Inferialis, которая играла в стиле готик-дум-металл. Первый концерт коллектив дал в кишиневском заводе. 

Затем пути Балана и участников группы разошлись, так как он стал экспериментировать с жанрами музыки, и в конце 1998 года написал песню в поп-стиле "De la mine ("От меня").

Дан Балан
Дан Балан с мамой / https://www.instagram.com/danbalan/

O-Zone 

В 1999 году Дан стал основателем группы O-Zone, куда пригласил Петра Желиховского, с которым выступал в группе Inferialis. Артисты в этом же году выпустили дебютный альбом Dar unde esti ("Но где же ты"), который сразу принес популярность коллективу. 

После того, как Петр ушел из группы ради карьеры на ТВ, Дан стал искать новых вокалистов. Он нашел Арсения Тодираша и Раду Сырбу, и в 2001 году стал записывать новый альбом под названием Number 1.

Вскоре группа записала первый в своей истории клип на песню Numai tu, но она не принесла им желанного успеха. 

А вот второй сингл Despre Tin стал абсолютным суперхитом в Румынии, и выиграл сразу несколько номинаций: на церемонии вручения премий MTV Romania Music Awards группа O-Zone стала победителем сразу в двух номинациях — "Лучшая песня" и "Лучший танцевальный трек".

Мировую известность группа обрела благодаря песне Dragostea Din Tei (также известная как Numa Numa song), которая стала самым продаваемым треком в Европе и Японии в 2004 и 2005 годах.

Однако, на пике своей популярности в январе 2005 года проект перестал существовать. 

Сольная карьера 

В 2006 году Дан уехал в США, где записал рок-альбом, который по неизвестным причинам так и не был издан. 

В феврале 2009 года Балан стал первым в истории молдавским композитором, номинированным на Грэмми — главную и самую престижную премию в мировой музыкальной индустрии. Он был номинирован в качестве со-автора супер-хита Live your life в исполнении певицы Рианна и рэпера T.I. 

В 2010 году Балан "взорвал" музыкальные чарты Европы треком Chica Bomb, сразу за ней последовал и успех песни Justify Sex.

Затем Балан записал дуэт с украинской певицей Верой Брежневой, представив песню "Лепестками слез".

Весной 2011 года Дан выпустил песню Freedom, которая в первую же неделю попала в горячую 30-ку в России и в Украине.

Вторая русскоязычная песня Балана в карьере "Лишь до утра" принесла артисту "Золотой граммофон", и попала в 20-ку самых популярных песен 2012 года в России.  

Песня "Люби", которая вышла в апреле 2012 года, заняла 2-ое место в хит-параде Украины, и получила "Золотой граммофон".

29 ноября 2012 года вышел новый альбом Freedom (Part 1), в который вошло 13 треков и 4 ремикса.

В мае 2013 года Балан выпустил песню Lendo Calendo. 

В 2014 году Балан записал новый альбом, и выпустил экспериментальный трек "Домой".

В августе 2017 года Балан выпустил еще один клип на песню "Наше лето", записанную с Верой Брежневой. 

В 2018 году артист презентовал клип на трек Allegro Ventigo.

В 2019 году Балан стал наставником девятого сезона украинского вокального талант-шоу "Голос страны".

Личная жизнь 

О своих возлюбленных музыкант предпочитает не распространяться, в 2012 году он упоминал, что в его жизни трижды были серьезные отношения, и ни одна из этих девушек не выделялась каким-то социальным статусом или неким состоянием.

Известно, что артист не женат, и у него нет детей. 

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Dan Balan
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