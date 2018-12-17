"Голос страны-9": стали известны имена всех тренеров проекта

17 декабря 2018, 16:48

Тренерская команда проекта окончательно сформировалась.

Dan Balan
Dan Balan стал четвертым тренером проекта / Пресс-служба канала "1+1"

Четвертым тренером девятого сезона "Голос страны" впервые стал иностранный исполнитель – молдавский певец, композитор и музыкант Dan Balan.

Новый сезон "Голоса" пройдет под темой "Звезды среди нас", рассказал главный продюсер проекта Владимир Завадюк 

"В этом году "Голос страны" пройдет под главной темой "Звезды среди нас". Мы ждем, что новый сезон откроет нам новые имена, и новых звезд. Конечно, это невозможно без обновленной тренерской панели, которая в этом году удивит телезрителей", - отметил продюсер проекта.

Кроме того, Dan Balan известен не только как исполнитель, но и как композитор. 

"Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет выполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций", - рассказал Завадюк.

Отметим, что тренерские кресла в 9 сезоне "Голоса" займут: Тина Кароль, Потап, Monatik и Dan Balan.

Ранее Зианджа обвинила Зеленского и студию "Квартал 95" в травле.

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Тина Кароль Потап Dan Balan Голос страны Исполнитель Monatik
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