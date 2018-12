"Тебе должно быть стыдно!": Зианджа обвинила Зеленского и студию "Квартал 95" в травле

Зианджа обвинила Зеленского в травле / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Украинская певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) обвинила основателя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского в гомофобии и травле на всю страну.

На своей странице в Instagram в Insta Stories Зианджа пристыдила комика за то, что в шоу "Лига Смеха" и "Квартал 95" высмеивают ее смену пола.

"Гомофобия и трансфобия в Украине находятся в самом расцвете сил! Зеленский, тебе должно быть за это стыдно! Президент? No! Thank you, next!", - написала Зианджа.

В одном из номеров "Лиги Смеха" команда VIP Тернополь заменила в постере фильма "Я, ты, он, она" слово "она" под фото Зианджи на "оно".

Кроме того, в выпуске "95 квартала" роль певицы сыграл Сергей Казанин, высмеяв операцию по смене пола, употребляя такие фразы, как "наотрез", "шовчик разошелся".

Зианджа – украинская певица-трансгендер, ранее известная как Борис Апрель. В 2008 году Борис участвовал в "Фабрике звезд", а уже в 2014-м Апрель сменил пол и стал Эйприл. В декабре 2017 года девушка под псевдонимом "Зианджа" приняла участие в слепых прослушиваниях в "Голосе Украины". На этапе "слепых прослушиваний" певица исполнила песню Beyonce Smashed into you. Ее вокал поразил жюри, все четыре тренерских кресла развернулись. Зианджа выбрала в качестве наставника Потапа.

