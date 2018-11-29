"Была супер-девственницей года": Зианджа рассказала о первом романе

Отношения пары длились пять месяцев.
Украинская певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) рассазала о своем первом романе.
Зианджа призналась в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер", что в Украине у нее не было серьезных отношений.
"Здесь я была супер-девственницей года... На тот момент девственником", - призналась певица.
Певица рассказала, что с мужчиной она познакомилась в фастфуде.
"Я зашла в МакДональдс за бургером и за шейком, и мы просто там познакомились. Я выглядела как мокрая собака - с утра проснулась, без макияжа и всего подобного. И вот там я себя уже отпустила по-полной", - рассказала Зианджа.
Отношения с мужчиной, который по национальности был армянином, длились пять месяцев.
"Я по жизни очень женственная. Поэтому я встречалась с ним как женское существо. Как девушка", - сказала Зианджа.
Певица уточнила, что мужчины, которых влечет к девушкам-трансгендерам, не являются геями.
"Вот геям-мужчинам нравятся геи-мужчины. А мужчины, которым нравятся девушки-трансгендеры - им нравятся девушки экзотичные", - рассказала певица.
Также она отметила, что ее парень был больше "развит в этой сфере".
"У него уже были отношения с трансгендерами. Это я была супер неопытной", - призналась певица.
По словам Зианджи, отношения с мужчиной не продлились долгое время, потому что ему нужно было улетать из страны, а она "очень тяжело переносит отношения на расстоянии".
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