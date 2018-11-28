"Ночевала на лавочке": Зианджа рассказала, как оказалась на улице

Зианджа вспомнила, как оказалась бездомной / https://www.youtube.com/Зе Интервьюер

Украинская певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) вспомнила, как из-за разногласий с продюсером Натальей Могилевской она оказалась бездомной, и почему уехала из Украины в Китай.

Зианджа призналась в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер", что после "Фабрики звезд" Могилевсая стала ее продюсером, они строили множество планов, у них были отношения "мать-сын", но вскоре все изменилось.

"Я жила, как птица в клетке, в творческой тюрьме. Я понимала, что мое имя на слуху, но я не могла самовыражаться. У меня были хиты, которые я клала на стол со словами: "Это же крутые песни, почему вы не хотите, чтобы я выпустила их?". У нее были различные причины постоянно. Как у продюсера. Она не сильно интересовалась моим мнением. Можно так сказать. У нас начались разногласия, ссоры. И в какой-то момент я оказалась бездомной. Потому что мы все оплачивали квартиры за свой счет. А заработные платы были небольшие. В один момент я оказалась на улице, ночевала на лавочке. Это продолжалось дня три", - вспомнила артистка.

После этого Зианджа не выдержала, и потребовала нормальных условий.

"Позвонила и сказала, что приеду ругаться и разносить офис. Потом мне продюсерский центр снял квартиру. И я пришла к выводу, что мне нужно уезжать куда-то, отдохнуть, проветрится и наконец-то зарабатывать. Закрутилось-завертелось. Я через знакомых нашла промоутеров — и у меня случились концерты, я начала нормально зарабатывать, но уже в Китае", - рассказала певица.

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