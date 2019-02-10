Дан Балан объяснил, почему еще не женился

Дан Балан полагает, что жениться нужно раз в жизни / Скриншот видео с tsn.ua

Молдавский певец, один из тренеров шоу "Голос країни-9" Дан Балан (Dan Balan, 6 февраля ему исполнилось 40 лет) поделился, что до сих пор не женился, поскольку очень серьезно относится к браку.

Брак должен заключаться раз в жизни, это должно быть по-настоящему, рассказал артист "Светской жизни", сообщает ТСН.

По словам собеседника, у него были чувства и были длительные отношения.

"Все мои опыты с женщинами становились уроками для меня. Каждая из них меня учила чему-то, а я их, наверное, тоже чего-то учил. Если не усваивается урок до конца, тебе дается другой человек, с другим уроком, пока ты не дойдешь до того, что заслужил своего человека, который подарит тебе настоящее счастье и развитие", — заявил исполнитель.

Балан полагает, что те женщины, которые у него были являлись удовлетворением его собственного эго. "Красивые, интересные, они были суперженщинами, но не было такой, которая бы вот, она пришла, и я уже лечу", — сказал певец.

Напомним, Дан Балан говорил, что чувствует симпатию к своей коллеге — певица Тине Кароль. Исполнитель подчеркнул, что его коллега — женщина и понятно, что она изображает из себя неприступную крепость, за этим интересно наблюдать.