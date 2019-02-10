"Что-то было": Дан Балан признался, что чувствует к Тине Кароль

Дан Балан признался, что чувствует симпатию к Тине Кароль / Скриншот видео с tsn.ua

Молдавский певец, один из тренеров шоу "Голос країни-9" Дан Балан (Dan Balan) поделился, что чувствует симпатию к своей коллеге — исполнительнице Тине Кароль.

Артистка — женщина и понятно, что она изображает из себя неприступную крепость, за этим интересно наблюдать, рассказал Балан "Светской жизни", пишет ТСН.

По словам собеседника, им было интересно вместе, "что-то было, но пока это на уровне игры какой-то".

"Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу", — заявил певец.

Исполнителю хотелось, чтобы ему было интересно в судейском кресле, потому что во время шоу много пауз, и работать нужно с утра до ночи. "Я искал, что меня по-настоящему заинтересует и оказалось, что Тина самая интересная из всего", — заявил Балан.

Напомним, в январе 2008 года Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В ноябре 2008-го у пары родился сын Вениамин. Позже у супруга певицы диагностировали рак желудка. Огир скончался 28 апреля 2013 года.