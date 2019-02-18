Участница шоу "Голос" сбила человека насмерть

Юлия Райнер насмерть сбила человека / Фото: julia-music.ru

Участница 4-го сезона российского шоу "Голос", певица Юлия Райнер сбила человека и скрылась с места ДТП.

Авария произошла в Москве на Ленинградском шоссе вечером 16 февраля, передал Telegram-канал Mash.

"Около 18.00 девушка ехала на автомобиле BMW по Ленинградскому шоссе. Там же в районе дома №134 остановил машину таксист, вышел, чтобы осмотреть авто. Предположительно, была техническая неисправность. Водитель BMW, по предварительным данным, не заметила мужчину и сбила", - рассказали "Комсомольской правде" в ГИБДД по Москве.

37-летний мужчина умер прямо на дороге. Певица не стала выходить из машины, не вызвала скорую помощь и скрылась с места происшествия. Был объявлен "План перехват", и спустя час ее нашли сотрудники полиции на севере Москвы.

Райнер оставила мужчину умирать прямо на дороге / https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash

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