"Нам бы молиться за него, а не мочить": Могилевская встала на защиту Зеленского

Наталья Могилевская обрадовалась победе Владимира Зеленского на выборах / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская поздравила Владимира Зеленского с практически гарантированной победой во втором туре выборов президента Украины 2019.

Певица разместила на своей странице в Instagram пост, который вызвал бурю эмоций у ее поклонников. Певица призналась, что верит в шоумена и светлое будущее Украины.

"Володя, поздравляю тебя с победой! Это беспрецедентный случай в истории, когда кандидат в Президенты лидирует с таким отрывом и в каждом регионе! Верю в тебя и в светлое будущее нашей страны. Сил тебе, выдержки, терпения! Ты и твоя команда всегда вызывали восхищение своими достижениями, но сейчас вы стали героями нашего времени. Хочется верить, что Наступила Оттепель", - отметила певица.

В комментариях к посту подписчики признались, что удивлены такой открытой поддержке Зеленского, ведь ранее артистка не распространялась о своих политических взглядах.

"Ну теперь Могила – министр культуры, лизнула", "Наталья, до сегодняшнего дня, вы открыто не поддерживали Зе, как кандидата в президенты. Быстро вы сориентировались как то не очень приятно. Была вашей фанаткой еще с 90х, теперь извините до свидания", "Отписка... Бедненькая, оттепель у нее настала... Страдала, небось, зубожиння", "О да, оттепель. Поддержку оттепели и светлого будущего Януковича тоже многие помнят...", - писали юзеры.

После того, как Могилевская прочитала множество негативных комментариев и упреков в свою сторону, она решила обратиться к хейтерам. Она рассказала о том, что "путь успешного развития страны всего за несколько лет написан на 134 страницах и получил за это Нобелевскую", и уверена, что именно Зеленский сможет применить этот пусть в Украине.

"Все просто и давно описано. Нужно только перестать "дерибанить" бюджет и начать использовать во благо стране все, что под землей, все, что над, ну и саму нашу землю, способную накормить и себя и соседей. Любой из бывших Президентов знал этот путь, но не применил! До сих пор не удалось национализировать богатства и ресурсы Украины. Я верю в то, что Володя будет пытаться это сделать. Но многим это не понравится. Нам бы молиться за него, а не мочить...", - отметила певица.

Ранее российские звезды скопом поздравили Зеленского и попросились на гастроли.