Басков и прочие: Российские звезды скопом поздравили Зеленского и попросились на гастроли

Владимир Зеленский и Николай Басков / Miamusic

Российские поп-музыканты Наташа Королева, Дима Билан и Николай Басков поздравили Владимира Зеленского с практически гарантированной победой во втором туре выборов президента Украины 2019.

Все исполнители поспешили выразить свои надежды на то, что с приходом Зеленского на пост президента Украины курс политики страны резко будет изменен.

Королева призналась, что знакома с Зеленским лично и надеется, что он останется порядочным человеком на посту президента, а ее перестанут "запрещать и закрывать" в Украине .

Николай Басков написал на своей странице в Instagram, что рассчитывает на отмену запрета своих гастролей на Украине. "Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", — признался он.

Дима Билан, в свою очередь, через Instagram пожелал Зеленскому оставаться объективным и верить в то, что "один человек зачастую меняет ход истории".

"Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, хочется дружбы!" —написал певец.

Напомним, ранее Петр Порошенко, публично комментируя результаты экзит-полов во втором туре выборов президента 2019 Украины, признал свое поражение и заявил о том, что планирует поздравить своего оппонента Владимира Зеленского.

Позднее Зеленского поздравил и "ростовский беглец" - бывший президент Виктор Янукович и назвал его "нелегкие" задачи, которые встанут перед новоизбранным президентом.