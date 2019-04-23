Филипп Киркоров раскрыл жизненное кредо Аллы Пугачевой

Жизненное кредо Аллы Пугачевой — оставаться в тени шумихи, сказал Филипп Киркоров / instagram.com/alla_orfey

Российский певец, бывший муж исполнительницы Аллы Пугачевой, Филипп Киркоров поделился, что ее жизненное кредо — оставаться в тени шумихи.

Примадонна не пришла на концерт-сюрприз Подарок для Аллы, приуроченный к ее 70-летию, поскольку всю жизнь избегала большой шумихи и суеты вокруг своего имени, рассказал артист Собеседнику.

По его словам, Пугачева — невероятно скромный человек, она не так смотрит на все происходящие вокруг своей персоны вещи, как некоторые другие представители шоу-бизнеса.

"И нас учила поменьше уделять внимания тому, что происходит вокруг, не культивировать шумиху вокруг себя", — добавил Киркоров.

Певец полагает, что в этом Пугачева гениальная женщина. "Несмотря на то, что она не пришла на концерт, это не помешало ей быть в курсе, как проходит вечер. Оставаться в тени шумихи — ее жизненное кредо, которое было, есть и будет…", — сказал он.

Напомним, 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Певицу, в частности, поздравил президент России Владимир Путин. Примадонна в связи с юбилеем впервые за последнее десятилетие дала грандиозный сольный концерт.