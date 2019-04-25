Участница Танцев со звездами похвасталась смелым декольте

Анастасия Кумейко похвасталась смелым декольте / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу Танцы со звездами DJ Nana Анастасия Кумейко похвасталась фигурой в обтягивающем платье.

Знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она запечатлена сидя в кресле в черном облегающем платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь Кумейко.

"Ты ничего не хочешь мне сказать?", - интригующе подписала фото артистка.

Подписчики решили сами ответить на этот вопрос, и оставили Насте десятки комплиментов, на удивление, - ни одного про ее изумительный бюст.

"Шикарно выглядишь", "Хочу сказать, что ты ах*ительна", "Разве то, что Вы божественно красивы и мега позитивны", "Красивая девочка!", - писали юзеры.

Анастасия Кумейко восхитила сеть сексуальным фото / instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко покорила сеть фото в полупрозрачном нижнем белье.