"Сколько, бл*ть, можно?": Maruv жестко обматерила МАУ за кражу вещей из ее багажа

Марув обокрали в аэропорту / Фото: пресс-служба

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, пожаловалась, что ее обокрали в киевском аэропорту Борисполь.

На своей странице в Instagram в Insta Stories Анна Корсун записала видеообращение к авиакомпании МАУ, в котором в матерной форме сообщила, что у нее снова вскрыли чемодан.

Певица летела бизнес-классом с Киева в Дубай, и по прилету обнаружила, что у ее чемоданов были взломаны и вырваны замки, и пропали вещи из багажа.

"Уважаемые МАУ, вы ах*ели? Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи. Мало того, еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько, бл*ть, можно?", - эмоционально высказалась певица.

Отметим, что это не первый случай, когда после полета авиакомпанией МАУ, багаж певицы оказался вскрыт – в конце мая Maruv уже жаловалась, что из ее багажа вытащили всю бижутерию и сломали чемодан.

Ранее Maruv взорвала сеть провокационной позой.