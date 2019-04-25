"Много страдания": Ванесса Паради рассказала о съемках клипа в Украине

Ванесса Паради рассказала об ощущениях, которые пережила в украинской столице / Reuters

Известная французская певица и актриса Ванесса Паради поделилась впечатлениями от Украины, которую посетила во время съемок на песню Kiev.

"Я впервые посетила Киев, и Украину в целом. В Киев я приезжала дважды. Второй раз съемки проходили в трехстах километрах от линии фронта. Это было через два года после революции. Я говорила о событиях, произошедших с Шарунасом (литовский кинорежиссер, – ред.), который в те дни разместил на площади вебкамеру. Он рассказал мне обо всем, что произошло. Два года спустя, хотя рана еще не зажила, площадь уже реконструировали. Наша съемочная команда была в месте, где осталось много фантомов. Много несправедливости. Много страдания", - поделилась артистка в интервью украинскому глянцевому изданию Harper's Bazaar.

Читайте такжеВ Каннах показали фильм о войне на Донбассе с Ванессой ПарадиПаради призналась, что идея снять клип об украинской столице появилась, когда она находилась в Париже. Автором слов и музыки стал муж Ванессы Самюэль Беншетри.

"Он написал ее в Париже, когда я была в Киеве на съемках фильма Иней Шарунаса Бартаса. Я очень люблю эту песню – она такая красивая! Это история о влюбленных в разлуке, которые скучают друг за другом. Когда два любящих человека не вместе, они страдают. Рассказать такую историю любви в стране, которая сама очень страдает, – чистая поэзия", – добавила она.

Напомним, Паради представила новый клип на песню Kiev, снятый в Киеве.